Emoji Sort Master هي لعبة ألغاز فرز حيث هدفك هو فرز الرموز التعبيرية عن طريق مزجها معًا. انقل الرموز التعبيرية إلى الأنابيب اليمنى حتى يتبقى نوع واحد فقط من الرموز التعبيرية في كل أنبوب. فكر بشكل منطقي وابحث عن طريقتك الخاصة لفرز الرموز التعبيرية المرحة. إذا واجهتك مشكلة أو ارتكبت أخطاء، فيمكنك دائمًا الحصول على تلميح أو التراجع عن حركتك الأخيرة! شارك Emoji Sort Master مع أصدقائك وتعرف على من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! انقر على أنبوب أو رمز تعبيري لتحديده، ثم انقر على أنبوب لإسقاط الرموز التعبيرية المحددة. حدد/حرك Emoji - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر على Emoji Sort تم إنشاء برنامج Master بواسطة VNSart Studio. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Emoji Sort Master مجانًا على Poki. يمكن لعب Emoji Sort Master على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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