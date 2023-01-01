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Emoji Sort Master

Emoji Sort Master

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Emoji Sort Master هي لعبة ألغاز فرز حيث هدفك هو فرز الرموز التعبيرية عن طريق مزجها معًا. انقل الرموز التعبيرية إلى الأنابيب اليمنى حتى يتبقى نوع واحد فقط من الرموز التعبيرية في كل أنبوب. فكر بشكل منطقي وابحث عن طريقتك الخاصة لفرز الرموز التعبيرية المرحة. إذا واجهتك مشكلة أو ارتكبت أخطاء، فيمكنك دائمًا الحصول على تلميح أو التراجع عن حركتك الأخيرة! شارك Emoji Sort Master مع أصدقائك وتعرف على من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! انقر على أنبوب أو رمز تعبيري لتحديده، ثم انقر على أنبوب لإسقاط الرموز التعبيرية المحددة. حدد/حرك Emoji - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر على Emoji Sort تم إنشاء برنامج Master بواسطة VNSart Studio. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Emoji Sort Master مجانًا على Poki. يمكن لعب Emoji Sort Master على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Emoji Sort Master. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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