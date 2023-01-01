Market Sort هي لعبة ألغاز حيث تتمثل مهمتك في ترتيب العناصر المختلفة بشكل أنيق على الرفوف! مهمتك هي تصنيف الأشياء المختلفة الموجودة في السوق، مثل المعجنات والأحجار الكريمة والمواد الكيميائية والمزيد! انقل نفس الكائنات إلى الرف الأيمن حتى يحتوي كل رف على نوع واحد فقط من الكائنات. إذا وجدت نفسك عالقًا، فيمكنك دائمًا التحقق من الخيارات المفيدة مثل التلميحات وأزرار التراجع الموجودة على الجانب! هل يمكنك مواجهة التحدي وإنشاء سوق منظم ومرتب؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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