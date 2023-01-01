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Market Sort

Market Sort

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Market Sort على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Market Sort هي لعبة ألغاز حيث تتمثل مهمتك في ترتيب العناصر المختلفة بشكل أنيق على الرفوف! مهمتك هي تصنيف الأشياء المختلفة الموجودة في السوق، مثل المعجنات والأحجار الكريمة والمواد الكيميائية والمزيد! انقل نفس الكائنات إلى الرف الأيمن حتى يحتوي كل رف على نوع واحد فقط من الكائنات. إذا وجدت نفسك عالقًا، فيمكنك دائمًا التحقق من الخيارات المفيدة مثل التلميحات وأزرار التراجع الموجودة على الجانب! هل يمكنك مواجهة التحدي وإنشاء سوق منظم ومرتب؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Market Sort. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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