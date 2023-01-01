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Fun Water Sorting

Fun Water Sorting

poki.com

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Fun Water Sorting هي لعبة ألغاز حيث هدفك هو فرز السوائل حسب اللون عن طريق مزجها بشكل صحيح. ابدأ بنقل السوائل إلى الأنابيب الصحيحة حتى يتوفر لون واحد فقط لكل أنبوب. فكر بشكل منطقي وابحث عن طريقتك الخاصة لفرز المياه الملونة. إذا واجهتك مشكلة أو ارتكبت أخطاء، فيمكنك دائمًا الحصول على تلميح أو التراجع عن حركتك الأخيرة! شارك عملية فرز المياه الممتعة مع أصدقائك وتعرف على من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! انقر على الفقاعة لتحديدها، ثم انقر على أنبوب لإسقاط الكرة المحددة. حدد/حرك الفقاعة - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر تم إنشاء عملية فرز المياه الممتعة بواسطة ستوديو VNSart. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Fun Water Sorting مجانًا على Poki. يمكن لعب Fun Water Sorting على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fun Water Sorting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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