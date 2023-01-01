كن بطلاً في إطلاق الفقاعات! مهمتك هي إنشاء مجموعات من القطع المتطابقة وتفجيرها. في Tingly Bubble Shooter، يمكنك تبديل الذخيرة لإطلاق لون مختلف. إذا استغرقت وقتًا طويلاً أو ارتكبت الكثير من الأخطاء، فسوف تنهار السماء عليك!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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