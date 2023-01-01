انفجار فقاعات العيد! في لعبة الآركيد الاحتفالية هذه، ستساعد قزم سانتا على تنظيف السماء الثلجية. تهدف للحصول على مجموعة من القطع المتطابقة، وفرقع المجموعة ليسجل. هناك أجراس جلجل صفراء وأشجار عيد الميلاد الخضراء وقصب الحلوى الأرجواني. يمكنك استخدام قنبلة ملونة لتحويل مجموعة كاملة. في Bubble Charms Xmas، سترتفع إلى مستواك بعد كل 500 نقطة. أطلق كرة نارية لتدمير كل فقاعة في طريقك. من أجل القضاء على حاصرات الحجر، يجب عليك إزالة جميع القطع المحيطة بها!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bubble Charms Xmas. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.