احتفل بيوم 25 ديسمبر بزي احتفالي! يتيح لك Poki Christmas Dress Up ارتداء أنواع مختلفة من ملابس العطلات. يمكنك تجربة قبعة سانتا وآذان القزم المضحكة ووشاح قصب الحلوى. ثم ارتدي زوجًا من أقراط الهدال وقلادة على شكل نجمة لنويل. تمتلئ خزانة ملابس سيدتك بالفساتين الخضراء والحمراء والتنانير المنقوشة والسترات الصوفية الدافئة. يمكنك مطابقة طماق ندفة الثلج الجميلة مع تنورة زرقاء وبيضاء. وبعد ذلك، أكمل زي عيد الميلاد بزوج من شباشب الرنة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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