تزين الجمال الملكي بالمجوهرات اللامعة! يرسلك تطبيق Princess Fashion Dress Up إلى غرفة النوم الأكثر أنوثة في القلعة. يمكنك تغيير تسريحة شعر الأميرة وغطاء رأسها ومحفظتها. ثم، جرب كل العباءات الجميلة. تأكد من أن الأميرة لديها زوج متطابق من الأحذية اللامعة!

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