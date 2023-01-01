From Princess to Influencer

من Princess to Influencer هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. انضم إلى هذه الأميرة في رحلتها إلى المستقبل، وساعدها في العثور على أروع وأحدث الملابس! اختر معها تسريحة شعر جميلة ومكياج وفساتين وإكسسوارات. هل ستصبح هذه الأميرة على أحدث صيحات الموضة؟ استخدم مؤشر الماوس لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء "من الأميرة إلى المؤثرة" بواسطة Idea Studio. العب بعض الألعاب الأخرى مثل Just Married! Home Deco أو الذهاب إلى المدرسة على Poki!

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