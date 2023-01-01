تصميم ملابس تجذب الانتباه للعارضات الجميلات! في لعبة Stella's Dress-Up: Fashion Shoot، أنت مصممة الأزياء لفريق عرض الأزياء بأكمله. أولاً، اختاري تسريحة شعر مجعدة أو مستقيمة أو مموجة. ثم اختاري بلوزة وتنورة من خزانة الملابس الرائعة. اختاري الأقراط وإكسسوارات الشعر قبل التقاط الصورة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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