قم بتجميل سيدتك من الرأس إلى أخمص القدمين في لعبة Poki Summer Fashion Dress Up! ستبدأ باختيار تسريحة شعر ضخمة وعصرية. ومن ثم، يمكنك تزيينها بقبعة مطابقة. بعد ارتداء المجوهرات المبهرة، جربي الملابس الأنيقة. يمكنك تغيير لون كل عنصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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