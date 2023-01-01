صمم زيًا جميلاً في لعبة Stella's Dress-Up: Going Out! أولا، سوف تختار النموذج وتصفيفة الشعر. ثم، تصفحي خزانة الملابس لاختيار فستان أنيق وزوج أنيق من الأحذية ذات الكعب العالي. زينيه بأقراط ذهبية وعصابة رأس منمقة!

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