Fashionista Maldives

استعد لقضاء يوم جميل على الشاطئ في محبي التسوق: جزر المالديف! أولاً، سوف تستمتعين بجلسة تجميل مريحة للوجه. بعد وضع الماكياج الاحترافي، يمكنك اختيار تسريحة شعر جميلة. ثم، قم بالاطلاع على خزانة الملابس للحصول على بيكيني مثير للشاطئ!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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