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Fashionista Maldives

Fashionista Maldives

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fashionista Maldives على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استعد لقضاء يوم جميل على الشاطئ في محبي التسوق: جزر المالديف! أولاً، سوف تستمتعين بجلسة تجميل مريحة للوجه. بعد وضع الماكياج الاحترافي، يمكنك اختيار تسريحة شعر جميلة. ثم، قم بالاطلاع على خزانة الملابس للحصول على بيكيني مثير للشاطئ!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fashionista Maldives. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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