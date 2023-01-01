Photogram Lovers Surprise هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. صديقتك تخسر في الحب، لكنها لا تزال قادرة على الفوز في الحياة! اقلب عبوسها رأسًا على عقب مع يوم كامل للفتيات فقط، وساعدها على نسيان صديقها. نظف وجهها، وامسح مكياجها القديم، وامنحها مظهرًا كاملاً. ثم ساعد صديقتك في الحصول على مانيكير وارتداء ملابس مناسبة للحفلة المفاجئة. هل يمكنك مساعدة صديقتك على أن تصبح أجمل فتاة في الحفلة؟ استخدم مؤشر الماوس لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء Photogram Lovers Surprise بواسطة Idea Studio. العب لعبتهم الأخرى Just Married! ديكور المنزل على Poki مجانًا!

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