Princess Prank Wars Makeover هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. لقد تعرضت لمزحة مع دهانات الوجه السخيفة! حان الوقت لنفض الغبار وفعل الشيء نفسه مع أصدقائك. ابدئي بتنظيف وجهك من الأشياء المضحكة، ثم ضعي المكياج لتستعيدي طبيعتك الرائعة مرة أخرى. هناك الكثير من الملابس الجميلة وألوان الماكياج للاختيار من بينها. بمجرد أن تبدو مثاليًا، فقد حان الوقت لمساعدة أصدقائك في مقالبهم! استخدم زر الماوس الأيسر لتحديد فرش الماكياج أو الملابس أو منتجات التنظيف. تم إنشاء Princess Prank Wars Makeover بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Ellie and Ben: Date Night، Photogram Lovers Surprise، Love Finder Profile، Just Married! هوم ديكو، وفن شارع الأميرة تومبوي، ومتعة مهرجان BFFs للمشاهير.

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