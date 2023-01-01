WebCatalog
Princess Prank Wars Makeover

Princess Prank Wars Makeover

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Princess Prank Wars Makeover على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Princess Prank Wars Makeover هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. لقد تعرضت لمزحة مع دهانات الوجه السخيفة! حان الوقت لنفض الغبار وفعل الشيء نفسه مع أصدقائك. ابدئي بتنظيف وجهك من الأشياء المضحكة، ثم ضعي المكياج لتستعيدي طبيعتك الرائعة مرة أخرى. هناك الكثير من الملابس الجميلة وألوان الماكياج للاختيار من بينها. بمجرد أن تبدو مثاليًا، فقد حان الوقت لمساعدة أصدقائك في مقالبهم! استخدم زر الماوس الأيسر لتحديد فرش الماكياج أو الملابس أو منتجات التنظيف. تم إنشاء Princess Prank Wars Makeover بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Ellie and Ben: Date Night، Photogram Lovers Surprise، Love Finder Profile، Just Married! هوم ديكو، وفن شارع الأميرة تومبوي، ومتعة مهرجان BFFs للمشاهير.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Princess Prank Wars Makeover. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ellie and Ben: Date Night

Ellie and Ben: Date Night

poki.com

Superhero Look Alike Contest

Superhero Look Alike Contest

poki.com

Princess Tomboy Street Art

Princess Tomboy Street Art

poki.com

Princesses Emergency Room

Princesses Emergency Room

poki.com

Celebrity BFFs Festival Fun

Celebrity BFFs Festival Fun

poki.com

Ellie’s Surprise Birthday Party

Ellie’s Surprise Birthday Party

poki.com

From Princess to Influencer

From Princess to Influencer

poki.com

Photogram Lovers Surprise

Photogram Lovers Surprise

poki.com

Miruna’s Adventure: Filter Mania

Miruna’s Adventure: Filter Mania

poki.com

Eliza Mall Mania

Eliza Mall Mania

poki.com

Love Finder Profile

Love Finder Profile

poki.com

Your Love Calculator

Your Love Calculator

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية