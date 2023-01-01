Eliza Mall Mania هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. ساعد إليزا في اختيار ملابسها لمشروع Mall Mania. استكشف كل مستوى من مستويات المركز التجاري واختر أفضل المجموعات من الملابس العلوية والسفلية والأحذية والإكسسوارات وتسريحات الشعر في كل طابق. هل يمكنك مساعدة إليزا في أن تصبح أجمل مصممة أزياء في المدينة؟ استخدم زر الفأرة الأيسر لاختيار تسريحات الشعر وقطع الملابس. تم إنشاء Eliza Mall Mania بواسطة Idea Studios. لديهم ألعاب رائعة على Poki مثل Your Love Calculator وPhotogram Lovers Surprise وJust Married! ديكو المنزل!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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