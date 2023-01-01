WebCatalog
Ellie’s Surprise Birthday Party

Ellie’s Surprise Birthday Party

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ellie’s Surprise Birthday Party على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ellie's Surprise Birth Party هي لعبة تلبيس غير رسمية تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. اقترب عيد ميلاد إيلي، وقرر أصدقاؤها أن يقيموا لها حفلة مفاجئة رائعة. باعتبارك الفتاة الأكثر شعبية في المدينة، فأنت مكلفة بالتأكد من أن صديقاتك سيبدون جميلات بعد الانتهاء من وضع مكياجك وملابسك. تحتاج أيضًا إلى اختيار الهدايا المناسبة لجعل اليوم أفضل ليلة في حياة إيلي. تعال وأظهر كم أنت صديق جيد! استخدم زر الفأرة الأيسر لتحديد تسريحات الشعر وقطع الملابس. تم إنشاء حفلة عيد ميلاد Ellie's Surprise بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Ellie and Ben: Date Night، Celebrity BFFs Festival Fun، Just Married! هوم ديكو، وملف تعريف الباحث عن الحب، ومن الأميرة إلى الشخصية المؤثرة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ellie’s Surprise Birthday Party. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ellie and Ben: Date Night

Ellie and Ben: Date Night

poki.com

Celebrity BFFs Festival Fun

Celebrity BFFs Festival Fun

poki.com

Miruna’s Adventure: Filter Mania

Miruna’s Adventure: Filter Mania

poki.com

Superhero Look Alike Contest

Superhero Look Alike Contest

poki.com

Princess Prank Wars Makeover

Princess Prank Wars Makeover

poki.com

Princesses Emergency Room

Princesses Emergency Room

poki.com

Princess Tomboy Street Art

Princess Tomboy Street Art

poki.com

From Princess to Influencer

From Princess to Influencer

poki.com

Photogram Lovers Surprise

Photogram Lovers Surprise

poki.com

Twins Adventures: Attic Surprise

Twins Adventures: Attic Surprise

poki.com

Eliza Mall Mania

Eliza Mall Mania

poki.com

Love Finder Profile

Love Finder Profile

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية