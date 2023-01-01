Ellie’s Surprise Birthday Party

Ellie's Surprise Birth Party هي لعبة تلبيس غير رسمية تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. اقترب عيد ميلاد إيلي، وقرر أصدقاؤها أن يقيموا لها حفلة مفاجئة رائعة. باعتبارك الفتاة الأكثر شعبية في المدينة، فأنت مكلفة بالتأكد من أن صديقاتك سيبدون جميلات بعد الانتهاء من وضع مكياجك وملابسك. تحتاج أيضًا إلى اختيار الهدايا المناسبة لجعل اليوم أفضل ليلة في حياة إيلي. تعال وأظهر كم أنت صديق جيد! استخدم زر الفأرة الأيسر لتحديد تسريحات الشعر وقطع الملابس. تم إنشاء حفلة عيد ميلاد Ellie's Surprise بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Ellie and Ben: Date Night، Celebrity BFFs Festival Fun، Just Married! هوم ديكو، وملف تعريف الباحث عن الحب، ومن الأميرة إلى الشخصية المؤثرة.

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