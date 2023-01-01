Princess Tomboy Street Art هي لعبة تلبيس ثنائية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. أنت مسؤول عن مساعدة طاقم الأميرات الخاص بك على أن يصبحوا أكثر شخصياتهم براقة بينما يمثلون الروح السرية لجيرانهم. من القمصان المطبوعة إلى السراويل الرياضية الفضفاضة مع اقتباسات، أنت حر تمامًا في استكشاف ما يعنيه أن تكون شابًا وعصريًا. تفضل واجلس معنا: نحن الفريق الرائع! كيفية اللعب: استخدم زر الفأرة الأيسر لاختيار تسريحات الشعر وقطع الملابس. نبذة عن المبدع: تم إنشاء Princess Tomboy Street Art بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Photogram Lovers Surprise، Love Finder Profile، Just Married! ديكور المنزل، من الأميرة إلى الشخصية المؤثرة ومتعة مهرجان BFFs للمشاهير.

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