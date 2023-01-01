Miruna’s Adventure: Filter Mania

مغامرة ميرونا: Filter Mania هي لعبة تلبيس تم تطويرها بواسطة Idea Studios. في هذه اللعبة، ستساعد ميرونا، عاشقة وسائل التواصل الاجتماعي، في ترفيه متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة جديدة من مرشحات الصور. لكن أولاً، ساعدها من خلال إصلاح وجهها وتمشيط شعرها ووضع مكياجها وتصميم ملابسها اليومية. بمجرد أن تبدو ميرونا حسنة المظهر، اكتشف كل المرشحات الجديدة التي تناسب رغبة قلبك! استخدم زر الفأرة الأيسر لتحديد تسريحات الشعر وقطع الملابس. مغامرة ميرونا: Filter Mania تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Princess Tomboy Street Art، Photogram Lovers Surprise، Love Finder Profile، Just Married! ديكور المنزل، من الأميرة إلى الشخصية المؤثرة ومتعة مهرجان BFFs للمشاهير.

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