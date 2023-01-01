Ellie and Ben: Date Night هي لعبة تلبيس غير رسمية تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. ساعد Ellie وBen على الاستعداد لأكبر ليلة في حياتهما من خلال اختيار أفضل مجموعات الملابس والإكسسوارات وتسريحات الشعر. كل من إيلي وبن متحمسان للغاية بشأن موعدهما. هل يمكنك مساعدتهم في الظهور بأفضل حالاتهم وقضاء وقت ممتع معًا؟ استخدم زر الماوس الأيسر لاختيار تسريحات الشعر وقطع الملابس. تم إنشاء Eliza Mall Mania بواسطة Idea Studios. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Photogram Lovers Surprise، Love Finder Profile، Just Married! هوم ديكو، وفن شارع الأميرة تومبوي، ومتعة مهرجان BFFs للمشاهير.

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