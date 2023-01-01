Princesses Emergency Room

غرفة طوارئ الأميرات هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. انضمي إلى فريق الأطباء في المستشفى وساعدي كل هؤلاء الأميرات في حالات الطوارئ الخاصة بهن! سقوط أخرق، نزلة برد... هذه هي الفرصة لإظهار مهاراتك! تأكد من حصول الأميرات على تحول رائع واترك المستشفى بمظهر أفضل من أي وقت مضى! استخدم مؤشر الماوس لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء غرفة طوارئ الأميرات بواسطة Idea Studio. العب بعض ألعابهم الأخرى على Poki مجانًا: Eliza Mall Mania, Just Married! هوم ديكو، حفل زفافي المثالي، مفاجأة عيد ميلاد يونيكورن، إيلي وبن: موعد ليلي، مغامرة ميرونا: مرشح الهوس، متعة مهرجان الأصدقاء المقربين للمشاهير، حفلة عيد ميلاد إيلي المفاجئة، من الأميرة إلى المؤثرة، ملف تعريف الباحث عن الحب، ollie-goes-to -school، Photogram Lovers Surprise، Princess Prank Wars Makeover، Princess Tomboy Street Art، مسابقة الأبطال الخارقين المتشابهين، Traveling Guide Curly، Twins Adventures: Attic Surprise، Villain Quinn: My Draw Portfolio وYour Love CalculatorPrincesses Emergency Room يمكن تشغيلهما على سطح المكتب. وعلى هاتفك المحمول على Poki مجانًا: غرفة طوارئ الأميرات

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