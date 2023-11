My Perfect Wedding هي لعبة تلبيس تم إنشاؤها بواسطة Idea Studios. انضم إلى هذين الزوجين الشابين وساعدهما في تنظيم حفل زفاف أحلامهما. تأكد من أن الماكياج وتصفيفة الشعر والملابس مثالية، وقم بتزيين الكعكة اللذيذة للمأدبة ومكان الاحتفال... واستمتع في يوم الزفاف! استخدم مؤشر الماوس للاختيار. تم إنشاء My Perfect Wedding بواسطة Idea Studios. العب بعض الألعاب الأخرى مثل Just Married! Home Deco أو الذهاب إلى المدرسة على Poki!

