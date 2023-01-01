Just Married! Home Deco

تزوجت للتو! Home Deco هي لعبة تصميم / تلبيس حيث تقوم بتزيين منزل زوجين حديثي الزواج. استخدم أنواعًا وألوانًا مختلفة من اللوحات الجدارية وقطع الأثاث والأجهزة والإكسسوارات لتحويل مكانهم الفارغ الممل إلى منزل أحلامهم. انتقل إلى غرفة المعيشة وغرفة النوم والحمام والمطبخ والمكتب المنزلي وأظهر مهاراتك في التصميم الداخلي لجعلها غير معروفة. أراد هذان الزوجان الشابان على وجه التحديد أن تكوني مصممة الديكور الداخلي الخاصة بهما، وانتبهي للتفاصيل ولا تخذلهما. استخدم مؤشر الماوس لاختيار قطع الملابس والأثاث. تزوجت للتو! تم إنشاء Home Deco بواسطة Idea Studios. العب لعبتهم الأخرى bff-back-to-school على Poki!

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