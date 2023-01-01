تصفح رفوف الملابس لتصميم الملابس في Stella's Dress-Up! تتميز لعبة الفتاة هذه بنظام اختيار فريد. بعد اختيار الموديل وتصفيفة الشعر، تبدأ المتعة الحقيقية. أوقفي ماكينة الغزل في أي وقت للحصول على فستان وأحذية ومجوهرات. تدور مرة أخرى لاستبدال أي عنصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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