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Stella's Dress Up

Stella's Dress Up

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stella's Dress Up على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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تصفح رفوف الملابس لتصميم الملابس في Stella's Dress-Up! تتميز لعبة الفتاة هذه بنظام اختيار فريد. بعد اختيار الموديل وتصفيفة الشعر، تبدأ المتعة الحقيقية. أوقفي ماكينة الغزل في أي وقت للحصول على فستان وأحذية ومجوهرات. تدور مرة أخرى لاستبدال أي عنصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stella's Dress Up. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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