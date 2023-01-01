تدور للفوز، ولا تتوقف أبدا! تدور لعبة الآركيد هذه حول إتقان الزخم. ابدأ بنقرة سريعة، وحاول الاستمرار في تدوير اللعبة. يمكنك ترقية سرعتك وشراء شارات جديدة. تعيين درجة عالية جديدة في لعبة فيدجيت سبينر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fidget Spinner High Score. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.