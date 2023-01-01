تطير عبر الأنابيب دون أن تتحطم! أحدثت لعبة الآركيد التي تسبب الإدمان للغاية جنونًا عالميًا في لعبة Flappy Bird. يجب أن تتفاعل بسرعة لتتمكن من الانزلاق عبر كل مجموعة من الأنابيب. قم بالوقت المناسب لكل حركة لمواصلة الطيران وتحقيق درجة عالية!

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