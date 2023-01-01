سجل 300 نقطة للحصول على مباراة مثالية في Classic Bowling! تتحداك هذه اللعبة الرياضية في تسجيل رقم قياسي جديد في صالة البولينج. قبل كل لفة، يمكنك ضبط وضع البداية للاعبك. ثم اختر زاوية القوة والدوران للضربة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Classic Bowling. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.