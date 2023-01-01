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4th and Goal 2022

4th and Goal 2022

poki.com

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4th and Goal 2022 هي لعبة كرة قدم أمريكية حيث تلعب دور لاعب الوسط المحترف الذي يقود فريقك إلى النصر. في أحدث إصدار من السلسلة المحبوبة، توجد فرق واستراتيجيات وإعدادات فرق جديدة تمامًا في كتاب قواعد اللعبة الخاص بك. باعتبارك لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك، يتعين عليك إجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر مسرحياتك من كتاب قواعد اللعبة بحكمة، حتى تتمكن من فتح لاعبين آخرين لتسجيل المحاولة، وجعلها مجهودًا جماعيًا! حقق نجاحات كبيرة، وسجل نقاط الهبوط، واختر المسرحيات التي أنشأها لاعبو كرة القدم الحاليون والسابقون في المدارس الثانوية والكليات والمحترفون! اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. تنافس في مباراة بطولة واحدة، وقاتل في بطولة فاصلة، واستعد لمباراة Super Bowl التالية في الجولة الرابعة وGoal 2022. كن لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك وقم بإجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. النقل - مفاتيح الأسهم - التمرير/اللعب - A/S/DBoost - كرة WSnap - شريط المسافة - التنقل في القائمة - الماوس الرابع و تم إنشاء Goal 2022 بواسطة Glowmonkey. العب ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Linebacker Alley، Linebacker Alley 2، 4th-and-goal-2013، 4th-and-goal-2014، 4th and Goal 2018، 4th and Goal 2019، 4th and Goal 2020، و4th and Goal 2021 الهدف الرابع عبارة في كرة القدم تشير إلى أن المسافة بين خط المشاجرة ومنطقة النهاية أقل من عشرة ياردات، مما يعني أن الفريق على بعد ياردات من الهبوط. إذا كان الفريق في المركز الرابع، فهذا يعني أنهم يهدفون إلى الهبوط.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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