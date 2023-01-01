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4th and Goal 2019

4th and Goal 2019

poki.com

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4th and Goal 2019 هي لعبة كرة القدم الأمريكية عبر الإنترنت، أنشأها توني كوربين. في هذه اللعبة، ستلعب دور لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك وعليك إجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. اختر مسرحياتك من قواعد اللعبة بحكمة، حتى تتمكن من إلغاء حظر اللاعبين الآخرين لتسجيل الأهداف ومحاولة جعل الأمر مجهودًا جماعيًا! التحرك - مفاتيح الأسهم التمرير/اللعب - تعزيز A/S/D - W Snap ball - التنقل في قائمة شريط المسافة - تم إنشاء Mouse4th and Goal 2019 بواسطة توني كوربين. إنها جزء من سلسلة 4th and Goal التي بدأت في عام 2009. وقد صنع توني كوربن أيضًا ألعابًا مختلفة لكرة القدم الأمريكية منذ ذلك الحين، مثل Linebacker Alley وLinebacker Alley 2 المتوفرة أيضًا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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