Linebacker Alley هي لعبة كرة قدم أمريكية شهيرة على الويب، أنشأها توني كوربين. على الرغم من أن اللعبة تتميز بطريقة لعب بسيطة، إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة منذ فترة طويلة. الهدف في Lineback Alley هو اختراق الخطوط الدفاعية لخصمك وإحراز هدف الهبوط. في كل مرة تسجل فيها هبوطًا، فإنك تدخل مستوى جديدًا مع المزيد من الخصوم الذين يحاولون التصدي لك. تبدأ اللعبة ببرنامج تعليمي لتعريفك بعناصر التحكم والتقويات الخاصة المتوفرة. من هناك، الأمر متروك لك لجعل أكبر عدد ممكن من الهبوط ممكن! تحرك يسارًا - مفتاح السهم الأيسر تحرك يمينًا - مفتاح السهم الأيمن اندفاعة للأمام - مفتاح السهم لأعلى تدور - أنشأ STony Corbin سلسلة Linebacker Alley. وبصرف النظر عن Linebacker Alley، فقد أنشأ أيضًا Linebacker Alley 2 والتي تتوفر أيضًا على Poki.

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