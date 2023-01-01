Linebacker Alley 2 هو الإصدار الثاني من سلسلة Linebacker Alley الشهيرة. هي لعبة كرة قدم أمريكية، أنشأها توني كوربن. في Linebacker Alley 2، الهدف هو اختراق الخطوط الدفاعية لخصمك وإحراز هدف. في كل مرة تسجل فيها هبوطًا، فإنك تدخل مستوى جديدًا مع المزيد من الخصوم الذين يحاولون التصدي لك. في هذا الإصدار، لا يمكنك استخدام الزقاق فحسب، بل يمكنك الركض في جميع أنحاء الملعب. تحتوي اللعبة على 14 مستوى. التحرك - مفاتيح الأسهم التعزيز - W Spin - أنشأ STony Corbin سلسلة Linebacker Alley. وبصرف النظر عن Linebacker Alley 2، فقد أنشأ أيضًا Linebacker Alley وهو متاح أيضًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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