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The Impossible Quiz 2

The Impossible Quiz 2

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The Impossible Quiz 2 هو الجزء الثاني من أصعب مسابقة معلوماتية على شبكة الإنترنت. حتى أن الأسئلة أصبحت أكثر صعوبة مما كانت عليه في الاختبار الأول، مما يجعل هذه اللعبة رسميًا أصعب لعبة متاحة. لقد بذل منشئ المحتوى Splapp-me-do كل ما في وسعه للتأكد من أنك لن تنجح في إكمال هذا الاختبار. 120 سؤال في انتظار الإجابة عليها. حظا سعيدا! هذه اللعبة الأصلية تعمل بدون فلاش على أي جهاز. هل أجبت على جميع الأسئلة؟ العب الاختبار المستحيل. استخدم الفأرة للإجابة على الأسئلة. تم إنشاء الاختبار المستحيل بواسطة Splapp-me-do. كما قام بإنشاء الاختبار الأصلي The Impossible Quiz والاختبار الذي يحمل عنوان عيد الميلاد: The Impossible Quizmas. عثر Naleksuh على معظم الأخطاء في هذه اللعبة، وتم إصلاحها بفضله!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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