🎅 The Impossible Quizmas هي لعبة معلومات عامة على الإنترنت تحت عنوان عيد الميلاد تم إنشاؤها بواسطة Splapp-me-do. تتضمن لعبة العطلات المضحكة هذه الكثير من الأسئلة الصعبة. في بعض الأحيان، عليك أن تختار الإجابة الأكثر تسلية. خلال الجولات الأخرى، يجب أن تجد الأشياء الجيدة المخفية. املأ الرف الخاص بك بالهدايا أثناء الاستماع إلى موسيقى عيد الميلاد. تعمل هذه اللعبة الأصلية بدون فلاش على أي جهاز. انقر فوق الإجابة الصحيحة من بين الخيارات الأربعة. استخدم التخطي لتخطي أسئلة معينة في اللعبة. احترس من القنابل التي تحتوي على مؤقت للإجابة على السؤال قبل نفاد الوقت أو انتهاء اللعبة. تم إنشاء الاختبار المستحيل بواسطة Splapp-me-do. تحقق أيضًا من The Impossible Quiz الأصلي وأحدث The Impossible Quiz 2.

الموقع الإلكتروني: poki.com

