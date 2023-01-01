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ArithmeticA

ArithmeticA

poki.com

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Arithmetica هي لعبة ألغاز حيث تقوم بحل أسئلة الرياضيات بطريقة سريعة الوتيرة. ما عليك سوى النقر أو الضغط على الرقم الصحيح للمعادلة التي تظهر على شاشتك. كل إجابة صحيحة سريعة ستزيد من توقيتك. عندما ينفد الموقت، سوف تخسر اللعبة! لذلك يجب عليك حل هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن لتعظيم درجاتك. العب Arithmetica كل يوم لتحسين مهاراتك في الرياضيات وتمرين عقلك. كم عدد أسئلة الرياضيات التي يمكنك حلها في دقيقة واحدة؟ انقر أو اضغط على الرقم الصحيح للمعادلة بسرعة. كل إجابة صحيحة سريعة ستزيد من توقيتك. عندما ينفد مؤقتك، سوف تخسر اللعبة. تم إنشاء Arithmetica بواسطة Eidosk. العب ألعاب المهارات الأخرى على Poki: Fast Typer وFast Typer 2 وFast Typer 3

الموقع الإلكتروني: poki.com

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