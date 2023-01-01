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Tag 2

Tag 2

poki.com

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العلامة 2 تأخذ لعبة العلامة التي تعرفها وتحبها إلى مستوى جديد تمامًا! عندما ينتهي الموقت وأنت تحمل القنبلة، تنتهي اللعبة. لذا قم بالقفز عبر البوابات، واستخدم منصات النطاطة واركض بأسرع ما يمكن لتجنب اللاعب الموجود! إذا كنت مستعدًا لتحدي حقيقي، فجرّب وضع Zombie. هناك الكثير من المتسابقين الذين يمكنك فتحهم والمهام اليومية التي يجب إكمالها، لذلك هناك دائمًا ما يجب القيام به. العب بنفسك أو أضف ما يصل إلى 4 أصدقاء إلى المرح الفوضوي! هل يمكنك الفوز بهذه اللعبة النهائية للعلامة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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