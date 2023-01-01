WebCatalog
Totems of Tag

Totems of Tag

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Totems of Tag على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Totems of Tag هي لعبة رياضية حيث تلعب لعبة dodgeball في الوقت الفعلي بمفردك أو مع الأصدقاء. القواعد بسيطة: رمي الكرة ضد شخص آخر يزيل حياة شخص ما. عندما لا يكون لديك حياة متبقية، تموت وتخرج من اللعبة. وبالتالي فإن الفائز هو آخر لاعب يقف. ستبدأ أنت وخصومك في إحدى الساحات المتنوعة التي توفرها اللعبة. هناك أوضاع لعب وخرائط مختلفة يمكنك تهيئتها، بحيث تبدو كل لعبة جديدة ومختلفة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من عناصر القوة التي تجبرك على التفكير بقدميك، كما أن أنواع الكرات الفريدة تحافظ على تنوع الألعاب. سيتيح لك ذلك وضع الإستراتيجية والتوصل إلى أسلوب اللعب الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك تخطي العديد من عمليات رفع الطاقة حتى تجد أكثرها فائدة. تعتبر Totems of Tag أكثر متعة عندما تلعب مع الأصدقاء! يمكنك التحكم في قوة الرمي من خلال الضغط على مفتاح الإجراء المخصص لك، وترتيب المنحنى الخاص بك عن طريق التدوير. التحرك - مفاتيح الأسهم (اللاعب 1)، WASD (اللاعب 2)، UHJK (اللاعب 3) )، FCVB (لاعب 4) تبادل لاطلاق النار - الفضاء (لاعب 1)، R (لاعب 2)، O (لاعب 3)، Z (لاعب 4) تم إنشاء الطوطم من العلامة بواسطة Pandaqi. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Totems of Tag مجانًا على Poki. ويمكن لعب Totems of Tag على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Totems of Tag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tag 2

Tag 2

poki.com

Tag

Tag

poki.com

MiniBattles

MiniBattles

poki.com

Bouncy Basketball

Bouncy Basketball

poki.com

Heads Arena: Soccer All Stars

Heads Arena: Soccer All Stars

poki.com

Tower of Babel

Tower of Babel

poki.com

Tank Rumble

Tank Rumble

poki.com

Pole Riders

Pole Riders

poki.com

8 Ball Pool

8 Ball Pool

8ballpool.com

Pixel Volley

Pixel Volley

poki.com

SuperBattle 2

SuperBattle 2

poki.com

Golf Champions

Golf Champions

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية