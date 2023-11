Totems of Tag هي لعبة رياضية حيث تلعب لعبة dodgeball في الوقت الفعلي بمفردك أو مع الأصدقاء. القواعد بسيطة: رمي الكرة ضد شخص آخر يزيل حياة شخص ما. عندما لا يكون لديك حياة متبقية، تموت وتخرج من اللعبة. وبالتالي فإن الفائز هو آخر لاعب يقف. ستبدأ أنت وخصومك في إحدى الساحات المتنوعة التي توفرها اللعبة. هناك أوضاع لعب وخرائط مختلفة يمكنك تهيئتها، بحيث تبدو كل لعبة جديدة ومختلفة. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من عناصر القوة التي تجبرك على التفكير بقدميك، كما أن أنواع الكرات الفريدة تحافظ على تنوع الألعاب. سيتيح لك ذلك وضع الإستراتيجية والتوصل إلى أسلوب اللعب الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك تخطي العديد من عمليات رفع الطاقة حتى تجد أكثرها فائدة. تعتبر Totems of Tag أكثر متعة عندما تلعب مع الأصدقاء! يمكنك التحكم في قوة الرمي من خلال الضغط على مفتاح الإجراء المخصص لك، وترتيب المنحنى الخاص بك عن طريق التدوير. التحرك - مفاتيح الأسهم (اللاعب 1)، WASD (اللاعب 2)، UHJK (اللاعب 3) )، FCVB (لاعب 4) تبادل لاطلاق النار - الفضاء (لاعب 1)، R (لاعب 2)، O (لاعب 3)، Z (لاعب 4) تم إنشاء الطوطم من العلامة بواسطة Pandaqi. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Totems of Tag مجانًا على Poki. ويمكن لعب Totems of Tag على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

