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Pole Riders

Pole Riders

poki.com

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Pole Riders هي لعبة مهارات حيث هدفك هو القفز بالزانة وإسقاط كرة معلقة فوق رأسك في قلعة الخصم. يستخدم اللاعب 1 مفاتيح WASD للتحكم في شخصيته، ويستخدم اللاعب 2 مفاتيح الأسهم للتحكم في شخصيته. سيؤدي الضغط على اليسار واليمين على التوالي إلى تشغيلهما يسارًا ويمينًا. سيؤدي الضغط لأعلى ولأسفل إلى رفع أو خفض العمود الذي يمسكون به فيما يتعلق بالاتجاه الذي يواجهونه. الهدف النهائي للعبة هو تسديد الكرة في المنتصف إلى المرمى المعاكس. هل لديك ما يلزم لتكون آخر من يقف فوق الأرض؟ شارك اللعبة مع أصدقائك لمضاعفة المتعة! يستخدم اللاعب 1 WASD للتحكم في شخصيته، وسيستخدم اللاعب 2 مفاتيح الأسهم للتحكم في شخصيته. تم إنشاء Pole Riders بواسطة Bennett Foddy. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Get On Top، وToo Many Ninjas، وGIRP، وQWOP، وLittle Master Cricket

الموقع الإلكتروني: poki.com

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