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Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

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Up and Beyond هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Electric Monkeys حيث يجب على اللاعب التحكم في صاروخ وتجنب الاصطدام بأي من العوائق. السيطرة على سفينة الفضاء الخاصة بك والتنقل عبر عالم غامض. تجنب الاصطدام بالعقبات والجدران، واجمع الذرات للحصول على ترقيات وأجزاء صاروخية جديدة. ولكن حذار! انتبه إلى خزان الوقود الخاص بك وإلا فقد تضيع في الفضاء... هل تجرؤ على مواجهة هذه المغامرة الجديدة؟ تحكم في صاروخك عن طريق التحرك يسارًا ويمينًا، وتجنب الاصطدام بالجدران، واجمع أكبر عدد ممكن من كبسولات الوقود والذرات تحرك لليسار - مفتاح السهم لليسار تحرك لليمين - مفتاح السهم لليمين keyBoost - مفتاح السهم للأعلى يتم إنشاؤه بواسطة القرود الكهربائية. يمكنك لعب لعبتهم الأخرى Double Bounce على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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