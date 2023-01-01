Toasterball

هل لديك ما يلزم لتكون بطل محمصة الخبز؟ احصل على صديق وحاربه في هذه اللعبة الملتوية. اضغط باستمرار على الأزرار الموجودة على محمصة الخبز الخاصة بك لإرسالها إلى أعلى. افعل ما يلزم للقفز والتأكد من وصول الكرة إلى مرمى خصمك !! ضوابط: م - اللاعب 1 الأسهم لليسار / لليمين - اللاعب 2

الموقع الإلكتروني: poki.com

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