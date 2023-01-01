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Get On Top

Get On Top

poki.com

اللعب على الويب

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Get on Top هي لعبة قتال ثنائية اللاعبين أنشأها Bennett Foddy. تصارع مع صديقك وحاول ضرب رأسه بالأرض للفوز بالجولة. استخدم مفاتيح الحركة للقفز والدفع والسحب للوصول إلى أعلى المقاتل الآخر. يمكنك تحويل وزنك إلى الخلف والأمام والأعلى. افعل كل ما يلزم لإبقاء رقبتك وظهرك ملامسين للأرض. أول شخص يسجل 11 يفوز بالمباراة. التحرك - مفاتيح WASD التحرك - مفاتيح الأسهم، تم إنشاء "الحصول على القمة" بواسطة Bennett Foddy. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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