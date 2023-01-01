A Cat Story هي لعبة تسلل تم إنشاؤها بواسطة Cute Army. العب بشخصية Kim التي لديها مهمة إنقاذ اللطيفات الموجودات في جميع أنحاء المنزل. افتح الأدراج والخزائن المتوهجة للعثور على رفاقك الصغار اللطيفين، واطلب منهم أن يتبعوك إلى غرفتك الآمنة. إذا رأيت اللون الأحمر، فاركض بأسرع ما يمكن في الاتجاه المعاكس! يمكنك فتح المهارات والترقيات وتصبح الأفضل في إنقاذ الحيوانات الصغيرة. تفضل وجرب قصة قطة. تأكد من عدم ترك أي صديق خلفك! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم اندفاعة - التحول الأيسر (فتح أولاً) قنبلة الدخان - Q أو X (فتح أولاً) إيقاف مؤقت - تم إنشاء PA Cat Story بواسطة Cute Army. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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