WebCatalog
A Cat Story

A Cat Story

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من A Cat Story على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

A Cat Story هي لعبة تسلل تم إنشاؤها بواسطة Cute Army. العب بشخصية Kim التي لديها مهمة إنقاذ اللطيفات الموجودات في جميع أنحاء المنزل. افتح الأدراج والخزائن المتوهجة للعثور على رفاقك الصغار اللطيفين، واطلب منهم أن يتبعوك إلى غرفتك الآمنة. إذا رأيت اللون الأحمر، فاركض بأسرع ما يمكن في الاتجاه المعاكس! يمكنك فتح المهارات والترقيات وتصبح الأفضل في إنقاذ الحيوانات الصغيرة. تفضل وجرب قصة قطة. تأكد من عدم ترك أي صديق خلفك! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم اندفاعة - التحول الأيسر (فتح أولاً) قنبلة الدخان - Q أو X (فتح أولاً) إيقاف مؤقت - تم إنشاء PA Cat Story بواسطة Cute Army. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ A Cat Story. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

Puffy Cat

Puffy Cat

poki.com

Cat Room Blast

Cat Room Blast

poki.com

Cat Clicker RE

Cat Clicker RE

poki.com

Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Jelly Cat

Jelly Cat

poki.com

Puffy Cat 2

Puffy Cat 2

poki.com

Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

Dual Cat

Dual Cat

poki.com

Swingo

Swingo

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية