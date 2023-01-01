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Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

poki.com

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Sniper vs Dinosaurs هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد تتيح لك استخدام بندقية قنص لإطلاق النار على الديناصورات. استمتع بتجربة التسلل على السطح والقضاء على الوحوش العملاقة التي تدور حول الخريطة. يمكنك أيضًا الركض وجمع العناصر لإنفاقها على تحسين طريقة لعبك وترقية أسلحتك وتوظيف Cuties جدد. ربما تعرف لعبة Cuties من ألعاب أخرى مثل Cute Army أو A Cat Story. أطلق النار على قبعة كل ديناصور لإسقاطها، حتى تتمكن من إثبات أن لديك أفضل هدف! تأكد من استكشاف كل منطقة في Dino Park والكهوف الغريبة والمدينة الكبيرة. هل أنت مستعد للعبة القناص الأكثر تميزًا؟ هذه الديناصورات ليست كذلك! قم بالتصويب باستخدام المؤشر، ثم اضغط على زر الفأرة الأيسر لإطلاق النار. التكبير/التصغير - النقر بزر الماوس الأيمن - القفز - شريط المسافة (اضغط عليه مرتين للقفز المزدوج) تم إنشاء Sniper vs Dinosaurs بواسطة Cute Army. العب ألعابهم اللطيفة الأخرى على Poki: A Cat Story وcute-armyيمكنك لعب Sniper vs Dinosaurs مجانًا على Poki. ويمكن لعب Sniper vs Dinosaurs على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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