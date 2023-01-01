Cat Clicker RE هي لعبة نقر خاملة حيث يجب عليك النقر على قطتك للحصول على نقاط القطط! سيؤدي شراء ترقيات لقطتك إلى زيادة عدد النقرات التي تقوم بها - مثل الحليب أو النعناع البري أو الماوس للعب بها! باستخدام Cat Sacrifice، يمكنك فتح المزيد من الترقيات والإكسسوارات الجديدة الرائعة لصديقك ذو الفراء، مثل زوج من النظارات الشمسية أو قبعة جميلة! هل يمكنك تحويل قطتك الصغيرة إلى أروع قطة موجودة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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