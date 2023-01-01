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Where is My Cat?

Where is My Cat?

poki.com

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أين قطي؟ هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Slab Games. قطتك ماهرة في الاختباء. يمكنك العثور عليه عن طريق تحريك الأغراض المنزلية ونصب الفخاخ والتفكير خارج الصندوق. لكن كن حذرًا: العثور على الكلب بدلًا من القطة يعني خسارة اللعبة! بعد إكمال بعض المستويات، ستفتح المزيد من أوضاع اللعب مثل Meow Merge حيث يمكنك إنشاء سلالات جديدة من القطط من خلال دمجها، أو Cat's Play Room حيث يمكنك التفاعل مع قططك. من خلال الجمع بين العديد من الأنواع المختلفة مثل الدمج والأشياء المخفية والألغاز، توفر هذه اللعبة الطريقة المثالية لقضاء بعض الوقت! تفاعل مع الكائنات - انقر بالماوس الأيسر أو انقر فوق تحريك الكائنات - قم بالسحب والإسقاط أين قطتي؟ تم إنشاؤها بواسطة Slab Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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