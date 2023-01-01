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Cat Room Blast

Cat Room Blast

poki.com

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Cat Room Blast هي لعبة ألغاز عادية أنشأها فولكان توران. ساعد قطتنا الرائعة على إصلاح شقتها من خلال حل الألغاز المختلفة باستخدام الرسوم المتحركة المُرضية. يمكنك البدء بتطبيق خلفيات وبلاطات جديدة، وقريبًا ستشتري أثاثًا جديدًا وحتى تقوم بتركيب أرضيات جديدة للشقة! تمزج لعبة Cat Room Blast بذكاء بين نوع الديكور المنزلي وألعاب الألغاز، وهي تجربة منعشة لتجربة مطابقة 3 الكلاسيكية. تفضل وجرب ذلك بنفسك، ونعدك بأنك ستحظى بمتعة كبيرة في غرفة هذه القطة. استخدم زر الفأرة الأيسر أو إصبعك لاختيار قطعة ألغاز. تم إنشاء Cat Room Blast بواسطة Volkan Turan. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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