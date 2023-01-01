Puffy Cat هي لعبة ألغاز ثنائية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Indiesoft. ساعد صديقك القط على جمع كل البالونات في المستوى عن طريق إزالة المنصة في اللحظة المناسبة، والسماح للفيزياء بالتعامل مع الباقي. قم بحل المستويات المصممة بدقة ببضع نقرات، وشاهد قطتك الرائعة تقفز من الحواف وتلتقط البالونات. بفضل الرسوم المتحركة المُرضية والأسلوب الفني اللطيف الذي يجذب جميع أنواع اللاعبين، ستحثك Puffy Cat على العودة حتى تنتهي من جميع المستويات. قم بإزالة العائق - اضغط بإصبعك أو انقر بزر الفأرة الأيسرPuffy تم إنشاء لعبة Cat بواسطة شركة Indiesoft، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في بيلاروسيا. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

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