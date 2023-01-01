Rock Paper Clicker هي لعبة نقر تعمل على الارتقاء بتجربة مقص الورق الصخري الكلاسيكي إلى مستوى آخر. لا يقتصر الأمر على بعض الصخور وأشياء المتاجر المتعددة الأقسام فقط في هذه اللعبة. بدلاً من ذلك، فإنك تتعامل مع الماء والنار والهواء والإسفنج والبشر والبنادق والذئاب، وإذا لعبت لفترة كافية، فستحصل على مفاجآت أكثر تسلية! من السهل جدًا اللعب: ما عليك سوى النقر على المادة أو الكائن من القائمة الذي سيتفوق على المادة أو الكائن الحالي على الشاشة. ارتدي قبعة تفكيرك وحاول أن تتخيل كيف يمكن لهذه الأشياء والأشياء أن تتفاعل مع بعضها البعض. هل لديك الإتقان اللازم لإنهاء لعبة Rock Paper Clicker؟ قم بتدمير العنصر المحدد على الشاشة عن طريق تحديد عنصر آخر يتفوق عليه. على سبيل المثال: الحجر يدق المقص. المقص يتغلب على الورق. حدد عنصرًا - انقر بالماوس الأيسر تم تطوير Rock Paper Clicker بواسطة Codebolt، وهو فريق تطوير ألعاب في الولايات المتحدة. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكن تشغيل Rock Paper Clicker على سطح المكتب الخاص بك. يمكنك لعب Rock Paper Clicker مجانًا على Poki.

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