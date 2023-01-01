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String Theory Remastered

String Theory Remastered

poki.com

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String Theory هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك استخدام الخيوط لتوجيه كرتك أو مربعك إلى الأماكن الصحيحة. هناك سلاسل مختلفة تتحرك بطرق مختلفة. يمكن تحريك الخيط الأصفر بحرية، وهذا أمر رائع لالتقاط الأشياء ونقلها إلى مكان آخر. الخيط الأحمر صلب ويمكن استخدامه إما لسد الطريق أو لضرب شيء مثل مضرب الجولف. يمكن استخدام السلسلة الزرقاء لترتد الأشياء حولها. لكن كن حذرًا، لأن الخيط الأزرق يمكن أن ينقطع! تتمتع اللعبة بخلفية جميلة وتتميز بقصة رائعة يرويها الرواة. هناك 19 مستوى يجب إكمالها للتغلب على اللعبة. هل يمكنك التغلب على نظرية الأوتار؟ قم بتحريك الأوتار عن طريق النقر بالماوس عليها. أمسك بالماوس وحرك الخيوط حولها. عالق؟ يوجد زر إعادة الضبط في أعلى اليمين. تم إنشاء نظرية الأوتار بواسطة لوكاس دونكرز. هذه هي لعبته الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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