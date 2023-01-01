Blue هي لعبة ألغاز حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك أكثر من 25 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الـ 25 وإكمال اللون الأزرق؟ استخدم زر الماوس الأيسر للتفاعل مع اللغز. انقر فوق المصباح الكهربائي للحصول على تلميحات. تم إنشاء اللون الأزرق بواسطة Bart Bonte. اطلع على ألعابهم الأخرى Factory Balls Forever وGreen على Poki!

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