Orange
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الموقع الإلكتروني: poki.com
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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Orange هي لعبة ألغاز حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك 25 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الـ 25 وإكمال اللون البرتقالي؟
الموقع الإلكتروني: poki.com
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