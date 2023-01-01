WebCatalog

Orange

Orange

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Orange على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Orange هي لعبة ألغاز حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك 25 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الـ 25 وإكمال اللون البرتقالي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Orange. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Blue

Blue

poki.com

Green

Green

poki.com

Black

Black

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Freecell Solitaire

Freecell Solitaire

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

The Pillar

The Pillar

poki.com

Noob Archer

Noob Archer

poki.com

Cover Orange: Pirates

Cover Orange: Pirates

poki.com

Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

poki.com

Lampada Street

Lampada Street

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.