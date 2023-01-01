Sugar, Sugar 2 هي لعبة محاكاة أنشأها بارت بونتي. في الجزء الثاني للعبة Sugar, Sugar الشهيرة، ستحاول حل الألغاز المصممة بعناية عن طريق غربلة السكر في فناجين القهوة. مهمتك هي رسم الجسور والخطوط في مكان جيد لالتقاط كل حبة. سيكون لكل مستوى تحدي جديد ورائع، وتزداد العقبات صعوبة مع تقدم اللعبة. ركز للوصول إلى كل هدف دقيق وإنهاء كل مستوى دون إحداث فوضى على الأرض. استخدم زر الماوس الأيسر أو إصبعك لرسم خط وملء الأكواب. سيكون هذا الخط بمثابة جدار أو حاجز لمنع السكر من السقوط خارج المنطقة المطلوبة. تم إنشاء Sugar, Sugar 2 بواسطة Bart Bonte. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Sugar-sugar-html5 وBlue وGreen وFactory Balls Forever

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